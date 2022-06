O nosso produto principal: Sanita-Bidé ☛ o bidé integrado na tampa da sanita

Conforto, verdadeira higiene e após cada uso sanitário sempre a fresca sensação de “acabado de sair do banho”, é o que a Sanita-Bidé lhe pode fornecer. Veja o nosso vídeo: Banita no Youtube

A BANITA, LDA. é uma empresa Portuguesa que se dedica à importação, distribuição e comercialização de artigos sanitários, situada perto de Lisboa no Forte da Casa.

Somos os representantes da prestigiada marca BLOOMING em Portugal.

Blooming é a marca registrada do produtor da Coréia do Sul, NCM Co., Ltd. Em Europa representado por: MZ-PODEX GmbH & Co.KG - Alemanha