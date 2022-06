A Codil conta com mais de 35 anos de experiência, tendo como atividade principal a injeção e comercialização de utilidades domésticas em plástico. A unidade fabril, sedeada em Fajões, Oliveira de Azeméis, ocupa uma área total de 16.000m2.

Dotada de uma estrutura empresarial moderna e flexível, uma equipa experiente e dinâmica, elevados padrões de qualidade e apostando na Inovação e melhoria contínua dos processos industriais e serviços, a Codil é também uma empresa de referência na conceção e fabrico de moldes, mantendo fortes parcerias com outras marcas de renome como a Unilever e a Lactogal. A aposta na Internacionalização dotou a Codil um forte drive para a modernização, criatividade e competitividade, marcando presença em feiras internacionais como a Ambiente, em Frankfurt, exportando para países como França, Jordânia, Cuba, Espanha e Dubai.

Codil has more than 35 years of experience in molding and injection of plastic household utilities. Its manufacturing unit, based in Fajões, Oliveira de Azeméis, with an implantation area of 16.000m2.

With a unit equipped with a modern, functional structure, a young yet experienced dynamic team, high quality standards and betting on inovation and constant improvement of the industrial processes and services, Codil is also a reference company at mold design and manufacturing, partnering with strong brands as Unilever and Lactogal. The clear commitment to the internationalization of the brand has gifted Codil with a strong modernization drive, creativity and competitivity, participating in one more internationally renowned fairs like Frankfurt´s Ambiente and exporting to countries like France, Jordan, Cuba, Spain and Dubai, amongst others.

Codil a plus de 35 ans d’expérience, ayant como principale activité l’injection et commercialisation d’articles de ménage en plastique. L’usine, située à Fajões, Oliveira de Azemeis, a une superfície totale de 16.000 m2.

Dotée d’une structure d’entreprise moderne et flexible, d’une équipe expérimentée et dynamique, avec des principes élevés de qualité tout en investissant dans l’inovation et l’amérioration continue des processus industriels et des services, Codil est également une entreprise de référence en ce qui concerne la conception et la fabrication de moules, maintenant de solides partenariats avec d’autres marques renommées comme Unilever et Lactogal. Le pari sur l’internationalisation a doté Codil d’un fort drive pour la modernisation, créativité et la compétitivité, étant présente aux foires internationales comme Ambiente, à Frankfurt, et exporte pour des pays comme France, Jordanie, Cuba, Espagne et Dubai.