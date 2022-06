Era uma vez uma festa – a sua festa de sonho. Na Lima Limão, damos vida, cor e alma a festas com charme. Festas personalizadas e originais, que trazem para Portugal o conceito de Sweet Table Design, tão popular no Brasil ou nos Estados Unidos.

O que são as festas com charme Lima Limão?

Festas com charme são momentos únicos de partilha de emoções. São momentos de magia e de puro bom gosto, porque são pensados, planeados e concretizados com amor, criatividade e muito charme, do primeiro ao último detalhe. E é por isso que ninguém esquece uma festa Lima Limão! O que faz realmente a diferença? É o charme, claro! Na Lima Limão, acreditamos que o todo de uma festa deve ser muito superior à mera soma de todas as suas partes. Por isso, cada pormenor é, para nós, um fim em si mesmo – o conceito do evento, o ambiente, a decoração da mesa.