Daniela Gasparoni é graduada em Design de Comunicação e Produto pela ESDI-UERJ e em Design de Interiores pelo Portal DECOR/Coimbra e possui mais de 25 anos de experiência profissional em diversas áreas do design.

O seu histórico inclui a gestão de duas empresas na área decorativa: uma de produtos têxteis semi-artesanais e outra de recorte de vinil adesivo.

Com sensibilidade no âmbito da estética, da composição de cores e do entendimento das necessidades do cliente, atualmente converge a sua criatividade para a área de Design de Interiores.

Seu trabalho é mais focado em atender à demanda de clientes que sonha em usufruir de um espaço mais acolhedor, funcional e estiloso por um médio/baixo investimento sem abrir mão da qualidade do serviço.

Com a sua atitude flexível, acessível e tranquila, acredita que as boas relações humanas são fundamentais para o trabalho fluir de forma positiva e criativa.