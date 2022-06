O que surge numa conversa à mesa de jantar?

A ideia de criar um atelier remonta à época de estudantes, onde em tom de brincadeira falamos várias vezes que um dia iriamos criar o nosso próprio espaço criativo para desenvolvermos projetos em conjunto. Foi de uma conversa dessas que surgiu o desafio – Ainda vamos ter um Atelier juntos, querem apostar?

Criado nos finais de 2017 o Atelier3 é prova que a vontade de nos unirmos ainda se mantinha 11 anos depois com uma nova força mais madura e com maior segurança devido aos conhecimentos adequiridos. Com estilos diferentes e experiências profissionais que se complementam a nossa equipa é formada por dois amigos que hoje se intitulam colegas, trabalhando sempre com um elevado nível de excelência e exigência para com o cliente e a sua casa.

E assim começa um novo projeto que abraçamos juntos quando na verdade a única questão que ficou no ar em 2006 foi – ... e porque não?





Orçamentos: geral@atelier-3.pt