Intimamente ligado à reabilitação urbana, surge no Porto em 2013 o Atelier IN DETAILS, pelas mãos dos Arquitectos Pedro André Ferreira Pinheiro e Ana Rita Cambra, ambos com ligações à reabilitação urbana em diferentes áreas da Arquitectura até a data.Juntam desde então as suas ideias, pensamentos e esforços para reabilitar, descobrindo os detalhes escondidos dos edifícios em que intervêm.