Empresa jovem, manager com experiência muito larga em todos os campos do mobiliário. O "homem do terreno"!

A BESTSTYLE é uma empresa fornecedora de móveis, do clássico ao contemporâneo. Dedica-se, também, à procura de peças originais dos anos 40,50,60 e 70 do séc. passado, recuperando-as e reintroduzindo-as no mercado.

Uma eterna paixão, atracção, por cadeiras e poltronas (assentos) faz com que sejam as eleitas e estão sempre presentes.

Mais novidades para breve!