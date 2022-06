A VMNT tem como o principal objectivo superar as expectativas dos nossos Colegas / Clientes / Amigos.

Como temos a certeza de que o melhor serviço necessita dos melhores produtos, procuramos ter as melhores marcas para os vossos problemas, apostamos na Inovação mas também na qualidade.

Tal como quem opta por construir um novo edifício, remodelar / reabilitar o seu imóvel, expandir a sua empresa ou simplesmente adaptar uma pequena estrutura existente, faz sentido trabalhar com um Arquitecto, também faz sentido ter as melhores soluções para Arquitectura. A atividade profissional da VMNT está dividida em duas grandes áreas de negócio, a comecialização de equipamentos para construção civil e construção e reabilitação. Através de uma visão sustentada e de uma expansão do negócio, A VMNT pretende antecipar sempre as necessidades dos seus clientes.