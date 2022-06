A Megafil - Indústria de Caixilharia, Lda é uma empresa criada em 2007, com a certeza de se tornar uma referência nacional e internacional no mercado dos sistemas em perfis de pvc e alumínio para janelas e portas. Como garantia apresentamos, a qualidade dos nossos produtos, que assentam nas mais modernas tecnologias e nos recursos humanos qualificados. Podemos destacar os preços competitivos, os prazos de entrega, assim como os nossos distribuidores, espalhados em território português e estrangeiro sempre ao dispor de todo e qualquer desejo do cliente.