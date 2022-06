Com a já longa experiência e know how adquiridos no mercado canadiano onde atua há 18 anos, aliada à experiência de uma equipa de profissionais com uma média de 20 anos no setor imobiliário em Portugal, a HOMELEADER IMOBILIÁRIA assegura total acompanhamento profissional na seleção do imóvel, na venda, compra ou arrendamento, bem como toda a acessoria necessária de profissionais na área da arquitetura, no aconselhamento fiscal e/ou jurídico e na obtenção de financiamento.

Atuando no Canadá e agora também em Portugal, valorizamos, no entanto, a divulgação e cooperação em todo o mundo, particularmente no atual cenário de mercados globais, em constante evolução, pelo que, além da presença dos nossos imóveis nos mais prestigiados portais imobiliários nacionais e internacionais, estabelecemos ainda parcerias com empresas de comprovado prestígio e idoneidade tanto a nível nacional como internacional.

A SALVAGUARDA DOS INTERESSES e a PLENA SATISFAÇÃO de CADA UM DOS NOSSOS CLIENTES é o NOSSO OBJETIVO, pelo que fazemos questão de manter um elevado padrão de exigência em termos de dedicação, seriedade, transparência e eficiência.