Quando se é apaixonado por plantas cítricas, de trabalhar lado a lado com a Mãe Natureza para garantir que elas prosperam, é instintivo.É essa paixão que nos inspirou a criar a família de plantas cítricas ornamentais em miniatura Citrina no início de 1980.Mas as nossas raízes são ainda mais profundas...

Em 1970, o casal britânico Andrew e Lindsey Henley-Welch sonhava em criar uma fazenda de árvores citrinas num lugar quente e ensolarado. O casal mudou-se para Portugal, onde a sua paixão se tornou uma realidade. Na realidade, eles eram tão bons que, em 1980, o seu viveiro forneceu agricultores portugueses locais com belas árvores de fruto.

A palavra espalhou-se e pouco depois começaram a fornecer árvores cítricas a agricultores para o resto de Portugal. Em seguida, na década de 1980, Andrew e Lindsey diversificaram-se em plantas ornamentais e muito em breve tornaram-se reconhecidos internacionalmente como 'os especialistas europeus em plantas cítricas ornamentais em miniatura ou anãs". Depois de ainda mais pesquisa, desenvolvimento e amor por estas requintadas plantas de interior, o casal passou a desenvolver uma gama de plantas de casa cítricas com frutos comestíveis certificados. Hoje, todas as plantas cítricas miniatura Citrina produzem frutos comestíveis - o resultado de 45 anos de paixão por esta mais bonita, aromática e prática de todas as plantas de casa.