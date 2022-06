Cativada pelas técnicas tradicionais de modelação de estuques, Iva Viana desenvolve e executa, no seu atelier, peças e objectos que nascem tanto do fascínio pela herança dos mestres estucadores portugueses quanto do desejo de a reinterpretar.

Captivated by the traditional techniques of stucco moulding, Iva Viana develops and executes, at her atelier, objects that arise both from the fascination with the heritage left by the Portuguese masters in stuccowork and the desire of reinterpreting it.