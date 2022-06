A SOPSEC é uma empresa de Engenharia fundada em 1988. Tem por objeto a prestação de serviços independentes no domínio da consultoria, auditoria, elaboração e revisão de projetos e gestão de empreendimentos e obras. A SOPSEC dispõe de recursos humanos diversificados e competentes, meios informáticos potentes e atuais. A SOPSEC tem conseguindo adaptar-se e antecipar as evoluções ocorridas, quer mais gerais, quer as relacionadas com o seu objeto. Nos seus projetos pondera a especialização de aspetos de natureza ambiental, eficiência energética e económica, num quadro de diálogo permanente e concretizador com os seus Clientes, visando obter ganhos em qualidade de vida.

A SOPSEC está presente em Portugal, com escritórios em Vila Nova de Gaia (Sede) Lisboa e Açores, mas também presença regular e atividade para mercados internacionais. Fruto dessa experiência internacional a SOPSEC produz trabalho noutras línguas e com outros quadros legais e regulamentares, Inglês, Francês e Espanhol, quer na Europa, quer fora desta.

A SOPSEC considera como seus principais pontos fortes:

• Independência e valores;

• Competência dos recursos humanos e capacidade de resposta;

• Capacidade de coordenar e desenvolver projetos complexos;

• Experiência de intervir em múltiplos contextos culturais e técnicos;

• Ligações ao meio científico e universitário para domínios mais complexos e de ponta.

Além dos serviços mais correntes de Engenharia e Arquitetura, a SOPSEC tem experiência nas seguintes áreas principais:

• Edifícios de qualquer tipo, habitacionais e outros complexos (hospitalares, escolares, centros comerciais, hotéis, culto, teatros, etc.)

• Complexos industriais, logística e distribuição;

• Diagnóstico e reabilitação do edificado (corrente e de valor patrimonial) e espaço público, quer em fase de projeto quer de planos de apoio a políticas públicas;

• Infraestruturas públicas e obras de Engenharia Civil, incluindo estradas, obras de arte e redes;

• Consultoria avançada em acústica, segurança contra incêndio e gestão da manutenção;

• Estudos e projetos na área ambiente (estudos de impacte, planos, gestão de resíduos e aterros);

• Estudos e certificações na área da sustentabilidade (eficiência e consumos energéticos, reutilização da água, etc.);

• Utilização de ferramentas BIM.