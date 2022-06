Vanda Boavida nasceu em Lisboa em 1976 e licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas, com Pós-graduação em Marketing Farmacêutico e Especialização em Mercados Financeiros, sempre no ISCTE.

Posteriormente realizou o curso “Pharmaceutical Master College”, na Lisbon School of Business & Economics, da Universidade Católica Portuguesa.

Após 13 anos de experiência na área farmacêutica a trabalhar para empresas multinacionais, 8 dos quais a trabalhar para a Pfizer, a maior empresa multinacional do setor farmacêutico, Vanda Boavida decidiu alterar o seu percurso profissional, promovendo uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, agora através da utilização do Feng Shui.

Vanda Boavida é consultora profissional de Feng Shui pela CAFS (Central Academy of Feng Shui, Malásia) sob orientação do mestre Francis Leyau e pela Escola Nacional de Feng Shui, Lisboa.

Actualmente consultora nesta área e professora na Escola Nacional de Feng Shui, realiza consultas a particulares e a empresas, palestras e workshops, assim como, tem colaborado regularmente com artigos e entrevistas, para revistas, nomeadamente Saber Viver, Saúde e Bem-estar, Exklusiva, Human Resources Portugal, Pontos de Vista, Homify, Health Advisor, Nova Gente, InUrban, Progredir, Urbana, Activa e Publituris Hotelaria.

Participa regularmente em programas de televisão, na SIC Internacional (Alô Portugal), SIC Radical (All Stars), SIC (Juntos à tarde), Canal Q (É a vida Alvim), SIC Mulher (Faz Sentido), RTP (Nós Agora), SIC Caras (Posso Entrar), RTP (Portugal em Direto) e RTP (Praça da Alegria), Kuriakos TV (Tudo a ver tv).

Participou na organização da Conferência Internacional de Feng Shui, que se realizou em Lisboa, em Maio de 2018.

Vanda Boavida foi convidada a representar Portugal na Feng Shui Society, em Londres, onde realizou uma palestra sobre “O Feng Shui e o Vision Board”.

Já realizou palestras para empresas multinacionais, como a Condexpo, Fnac, Remax 4Ever, Remax Easy, Remax Yes, Solvay Business Services e para a FEVA (Feira de Estilos de Vida Alternativa), organizada pela Câmara Municipal de Loures.

Participou na organização do One World Summer Festival, que se realizou pela primeira vez em Portugal, em Agosto de 2018.

Vanda Boavida foi reconhecida pela Sic Caras em 2018 e em 2019, com projetos de decorações de interiores, com Feng Shui. Ambos os projetos foram divulgados no programa Posso Entrar, da Sic Caras.

A convite da Intercasa (FIL) 2018, Vanda Boavida, certifica a maior feira de decoração do país, como sendo a primeira feira certificada em Feng Shui, em Portugal e onde realizou dois workshops, sobre essa temática.

Participação na Natalis, na FIL, a 8 de Dezembro de 2018, com um Workshop.

Em Março de 2019, inicia o projeto 360º com a Remax Yes, projeto de formação de todos os colaboradores, decoração e remodelação de lojas e escritórios, tudo com a sua assinatura.

Palestra para a Exponor, na Feira Health for Beauty, a 30 de Março de 2019. Embaixadora da Intercasa em 2019 e convidada pela IDF Spring 2020, para apresentar projeto de Feng Shui com a sua assinatura. Desde cedo estilizando espaços, tornando-os num ambiente com identidade, Vanda Boavida criou a sua marca própria.