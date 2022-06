ilustração digital // digital illustration

padrões geométricos // geometric patterns

padrões naturalistas estilizados // stylized naturalistic patterns

personalização dos espaços interiores // customization of interior spaces

como me defino, aqui e agora, para vocês: uma arquitecta com um gosto especial pela ilustração digital, pelos padrões geométricos e naturalistas, pela especial combinação das cores e pelo papel que estes elementos podem desempenhar na criação dos nossos ambientes de vivência pessoal.

//

how I define myself, here and now, for you: an architect with a special fondness for digital illustration, for geometric and naturalistic patterns, for the specially studied combination of colors and for the role that all of this can play in creating elements for our personal living environments.