Somos uma empresa familiar fundada em Outubro 1976, especializamo-nos na produção de móveis com compartimentos secretos e com cofres embutidos, carpintaria e alvenaria para ocultação de passagens secretas, cofres e criação de espaços secretos, fabricação de cofres por medida, personalização de cofres de luxo, comércio de cofres camuflados e convencionais e outros artigos com compartimentos ocultos.

Criamos peças clássicas e contemporâneas adaptadas às necessidades e gostos dos nossos clientes, mas também recuperamos e alteramos, quando tecnicamente possível, peças existentes.

Disponibilizamos aos nossos clientes a instalação de todas as nossas soluções para ir de encontro às suas necessidades específicas, estamos presentes em Portugal e resto da Europa para o mercado residencial, comercial e industrial.

Temos um vasto conhecimento na técnica de ocultação, dissimulação e segurança de bens, oferecemos produtos de excelência, criativos e inovadores, assim como um serviço experiente, profissional e de confiança.