Empresa de renome quer a nível nacional, quer internacional, teve origem no ano de 1982 naquela que é considerada a freguesia Berço do Móvel, Rebordosa.

Ao longo de mais de três décadas a Loureiro Chairs primou univocamente pela aposta na qualidade dos seus produtos asseverando na vanguarda da tecnologia e numa relação cordial com todos os seus parceiros comerciais. O objetivo de fabricar produtos de qualidade fomentou uma evolução ao nível da gama dos mesmos, atendendo perentoriamente às necessidades dos nossos clientes. Empresa especializada em cadeiras, cadeirões, mesas e bancos de madeira, sendo considerada uma das mais importantes e preparadas do setor. A Loureiro Chairs apresenta no mercado uma vasta gama de produtos, em todas as madeiras, permitindo assim parcerias com designers, com projetos específicos, com o ramo da restauração/hotelaria, com empresas ligadas ao setor do mobiliário, bem como com os móveis da sua própria casa. Loureiro Chairs uma empresa vanguardista, uma empresa próxima de si!