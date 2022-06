O Atelier Óscar Santos foi constituído em 1994, desenvolvendo desde aí a sua actividade nas áreas da arquitectura, engenharia e decoração.

Ao longo de mais de duas décadas, tem concentrado a sua actividade na elaboração de projectos para o sector da hotelaria e do turismo , resultante da experiência e conhecimento desta actividade.

Na última década, alargou as áreas de intervenção à saúde, habitação e serviços.

Para melhor responder técnica e economicamente ás solicitações do mercado, em 2004 criou parcerias com outros gabinetes nas áreas da engenharia.

Desenvolve o maior volume de trabalho em Portugal. No entanto, respondendo ás solicitações do mercado, tem vindo a elaborar vários projectos tanto em países da Europa, como em África e Brasil.

Filosofia e Objectivos

O Atelier Óscar Santos é um gabinete de Arquitectura multidisciplinar, cujo objectivo principal é projectar dentro de conceitos de criatividade e contemporaneidade, respeitando sempre as memórias do sítio e as necessidades do cliente.

Com o objectivo de concretizar o programa proposto, procura responder sempre aos desafios que lhe são colocados em cada projecto, através duma visão clara dos investimentos envolvidos, respeitando em simultâneo os valores estratégicos, conceptuais, sociais e económicos, bem como materializar os objectivos pretendidos, com soluções criativas e inovadoras.

Procurando estar a par das tecnologias que surgem na cena internacional, aposta na formação, segue e desenvolve novos métodos construtivos mais amigos do ambiente, objectivo cada vez mais presente na concepção e execução do trabalho.