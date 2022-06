O conceito de Melom Solutions pretende ser inovador no Mercado da Construção pois proporciona aos Clientes serviços indispensáveis começando na orçamentação, preparação e execução de qualquer obra .Temos profissionais que lhe auxiliam na optimização de espaços e ambientes, com layout de seus moveis e objetos, considerando a estética, funcionalidade e conforto. Somos uma empresa de construção e remodelação com provas dadas de profissionalismo e grande eficiência. Criamos soluções à sua medida para que tenha a casa dos seus sonhos, totalmente livre de preocupações e com garantia total de uma equipa de profissionais qualificados nas mais diversas áreas pertencentes ao ramo. Cada projeto apresenta-se como um desafio único no qual gostamos de inovar. Os nossos serviços são totalmente focados no cliente o sucesso de qualquer empresa está dependente da qualidade do serviço prestado e para que tal aconteça cumprirmos com a excelência as tarefas a que nos propomos