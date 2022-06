A In Pacto - Atelier de arquitectura e design de interiores, está vocacionada para toda a área de Design e Arquitectura de Interiores.

Entre os projectos executados podemos confirmar o nosso trabalho nas mais variadas tipologias: casas particulares, espaços comerciais, apartamentos e hotéis tanto em arquitectura de interiores e decoração como em reabilitação. O atelier é completo, com o estudo e execução de trabalhos de design de mobiliário e design gráfico procurando responder às necessidades de vários projectos que foram sido desenvolvidos. Procuramos aliar a experiência com atitude, concluindo em equilíbrio e paixão pelo que fazemos!