O Projecto de Arquitectura deve reflectir um conjunto de valores que culminem na obra final - a qualidade estética, a qualidade funcional e a sustentabilidade.

A procura de soluções, com esses valores subjacentes, deve concretizar-se num objecto único, inovador e criativo. A esta premissa deve estar sempre patente a vontade de retribuir em cada projecto a confiança do cliente com o máximo de rigor, profissionalismo e eficácia.