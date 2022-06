Somos uma empresa de construção civil, engenharia e arquitetura. Construímos pelo sistema de construção tradicional com estrutura em betão armado e pelo sistema LSF (Light Steel frame). Também dispomos de equipa de projecto ( arquitectura e especialidades de engenharia) para melhor atender e satisfazer os nossos clientes.

We are a company of civil construction, engineering and architecture. We construct by the traditional building system with reinforced concrete structure and by the LSF (Light Steel frame) system. We also have a project team (architecture and engineering specialties) to better serve and satisfy our clients.