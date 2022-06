Atentos à evolução e transformação do mercado ao longo do tempo, a FINERA® tem vivido desde a sua fundação em 1989, um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento, sendo que os nossos produtos acompanham sempre as últimas tendências do mercado, procurando ir de encontro aos desejos dos consumidores.

A alta qualidade dos bordados e inovação do design aliada a uma longa experiência, enquanto exportadores, reflecte-se na evolução do volume de vendas e na variedade de mercados, para além de Portugal, com a qual trabalhamos.

A equipa de profissionais desta empresa faz e continuará a fazer um esforço permanente de perspectiva presente e futura, para que todos os seus clientes vejam nesta empresa um parceiro comercial de confiança.Temos prazer de colaborar e cooperar em conjunto nos negócios com futuro, para o aumento da satisfação dos nossos clientes, com projectos à sua medida.Queremos continuar a crescer, apostando para tal na qualidade e inovação, conquistando novos mercados, fruto da nossa mais-valia, da nossa competitividade e também do forte espírito de investimento, numa economia dinâmica e global.