Quem somos

A C& C architects, é uma empresa em plena evolução e ascensão, e que pratica Arquitectura há praticamente duas décadas.

Tem o reconhecimento dos seus clientes pela criatividade no desenho, cumprimento rigoroso de prazos e orçamentos extremamente competitivos.

Dispomos de softwares paramétricos e tecnológicamente avançados que nos permite realizar simulações em 3D desde o início do projecto e altera-las em tempo real conjuntamente com o cliente.

Fisolofia

A excelência no desenho e serviço ao cliente são outro alvo a atingir em todos os trabalhos, mesmo os mais complexos. A satisfação do cliente é para nós uma prioridade.

Mutlidisciplinaridade

A obra, até estar finalizada, passa necessariamente por algumas fases, nas quais intervêm técnicos das mais variadas "artes". Por ser uma actividade eminentemente multidisciplinar, a resposta ao projecto avalia constantemente a equipa de trabalho e dimensiona-a com vista a uma resposta eficiente. Esta multidisciplinaridade passa forçosamente pelo cliente, considerado elemento central de todo o processo projectual, com o qual é promovido um constante diálogo com a finalidade de corresponder eficazmente às suas maiores expectativas.

Uma equipa multidisciplinar levará até ao fim, todo o processo de concepção do projecto.