A Strong Wood Floors nasceu em 2011 como fabricante de pisos de madeira. Através do know - how adquirido ao longo de vários anos de experiência no sector das madeiras, o projeto Strong nasce com fortes ligações e parcerias no sector da exploração e comercialização de madeiras na Póvoa de Lanhoso, norte de Portugal.

A qualidade é a filosofia operacional da Strong. É suportada por uma rigorosa selecção das matérias primas, uma equipa especializada e motivada em cada sector, e investe numa forte aposta nas áreas de Investigação, Desenvolvimento & Inovação (ID&I) de novos produtos. Tudo isto, aliado à mais avançada tecnologia, é o garante de uma gama completa e distinta de produtos, preparada para responder a qualquer exigência estética ou funcional.

Com uma forte responsabilidade social e ambiental, utiliza madeira certificada no seu processo de fabrico, para além de seguir uma política de preservação da natureza, cumprindo as leis vigentes e respeitando os princípios de desenvolvimento económico-social, conhecendo sempre a proveniência das matérias primas que integram os seus produtos. A Strong encontra-se certificada nos referenciais PEFC e FSC.