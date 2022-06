A nossa empresa

A Bee Sleeping é uma nova e inovadora marca, oferecendo os mais avançados produtos no setor da colchoaria. Bee Sleeping pretende ser reconhecido como uma empresa de confiança, oferecendo excelentes produtos de elevado valor acrescentado. Através de anos de experiência e conhecimento do setor da colchoaria, pensamos ter encontrado um equilíbrio perfeito entre matérias-primas, para lhe oferecer as melhores soluções de conforto. A empresa iniciou a sua atividade devido à detecção da falta de conhecimento sobre os materiais aplicados, por parte dos maiores players do setor e a dificuldade de encontrar excelentes produtos a um preço justo.