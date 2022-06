A Z`N Sentidos é uma marca portuguesa registada, que materializa o seu sonho, transformando a sua casa, desenvolvendo projectos à medida de cada caso, adaptados a cada cliente. São três os vectores essenciais do nosso trabalho: marcar um olhar diferenciado, inovar e ter atenção a todos os detalhes. Criamos espaços de emoção, em remodelação ou criação de raiz (Projecto/ Interior Design), onde predominam as peças únicas de base ou reciclando/reinventando as já existentes ( Reciclagem e Criação de Peças ), assentes na harmonia entre a energia dos ambientes e a energia das pessoas, potencializando as energias positivas e neutralizando as negativas, gerando um ambiente equilibrado catalisador de Bem-Estar ( Feng Shui ).

O nosso objectivo é só um: contribuir de forma determinante para a felicidade dos utilizadores dos espaços que idealizamos, projectamos e materializamos. É esta a marca que deixamos nas suas vidas,

Z`N Sentidos

Rosário Serra ( Arquitectura / Feng Shui / Interior Design )

Patrícia Lopes de Oliveira ( Reciclagem / Design - Criação de Peças )