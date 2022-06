A STRUB (Soluções Técnicas para Reabilitação UrBana) é uma organização que trabalha a pensar em si, onde se encontram as soluções para a reabilitação do seu espaço, entre isolamentos térmicos, tintas de todas as cores, vernizes e muitos outros produtos e soluções inovadoras.





Dispõe ainda de soluções especializadas para o segmento industrial de Mobiliário/Carpintaria e Metalomecânica. A STRUB presta um serviço personalizado para a escolha dos produtos e soluções que melhor se adaptam à sua casa, com a preocupação do conforto e da estética, e da sua indústria, com preocupação de eficiência e economia. O cuidado que tem desde o momento da seleção dos materiais até à sua aplicação, refletem a importância que a STRUB atribui à qualidade e sustentabilidade. Por isso mesmo todos os serviços STRUB usufruem de aconselhamento especializado, garantia e assistência técnica. A STRUB faz das suas aspirações ponto de partida para a reabilitação e dinamização do seu espaço.