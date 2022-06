SCAR-ID é uma loja-galeria especializada em arte e design contemporâneo e experimental (SCAR-ID STORE), uma marca de design (ATER by SCAR-ID) e um atelier de arquitectura e interiores (SCAR-ID ATELIER).





Fundada no Porto em 2013 pela Artista Plástica e Professora Sílvia Pinto Costa (Lisboa, 1983; Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto) e pelo Arquitecto e Escritor André Ramos (Viseu, 1983; Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto) têm desenvolvido projectos para moradias, apartamentos, interiores e espaços efémeros.





SCAR-ID ATELIER aparece em 2021 como espaço de arquivo dos projectos dispersos pelos últimos sete anos da SCAR-ID. Arquitectura, Interiores e Ambientes são as áreas de intervenção do ATELIER, que oferece aos seus clientes o cuidado individual e os princípios – identidade, exclusividade, inovação – com que a marca SCAR-ID tem trabalhado durante o seu percurso.