A+House surge no mercado da construção no ano de 2015 com o objectivo claro de explorar a construção metálica no mercado nacional, nomeadamente em aço leve.

O inicio foi a construção de moradias modulares, aposta de sucesso no conceito Modular Housing.

A empresa foi crescendo em bases sólidas e sustentadas até a atualidade, começando a adquirir experiência na área de Projetos de Engenharia, Manutenção Industrial, Estruturas Metálicas e Construção Civil.

Já em 2017 foi distinguida pela revista "Portugal Inovador", num artigo intitulado de “O futuro está na qualidade e eficiência das casas modulares inteligentes”.

Neste momento contamos com uma equipa amplamente qualificada de pessoal técnico e especializado, começando a breve prazo a internacionalização.