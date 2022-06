Somos uma empresa que se dedica à indústria da iluminação e mobiliário decorativo, há 33 anos a personalizar espaços e iluminar o dia-a-dia dos nossos clientes.

Visto que somos fabricantes fazemos qualquer peça á medida e por desenho sem nenhum problema. Trabalhamos com as diversas matérias-primas (latão, inox, ferro, chapa galvanizada, etc). A aposta na qualidade dos nossos produtos, no design e nas novas tecnologias é o que orienta a nossa atividade, queremos sempre dar mais um passo nessa direção, para acompanhar as necessidades dos nossos clientes à medida que também estas se vão alterando. Porque a satisfação dos nossos clientes é o nosso objetivo principal, damos também extrema importância ao cumprimento dos prazos estabelecidos.