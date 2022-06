O local é muito acolhedor e a madeira, elemento forte da decoração, dá-lhe um especto muito natural, provocando uma confortável sensação de acolhimento. Ou seja, não é apenas o atendimento de qualidade, o profissionalismo e a simpatia de Sílvia e Raul Pina que manifestamente, tornam o “Olá Breiner” um espaço acolhedor. Tudo em volta é especial e tem cariz. Quem entra, pode encontrar peças para criança, adultos e, ainda, objetos para casa e utilitários que tornam os dias mais agradáveis e práticos. Sempre com um toque único.

Entre as coisas disponíveis para compra, encontram-se ilustrações, fotografia, bijuteria de autor, cerâmica, decoração, upcycling, artigos de moda para senhora e homem, fragrâncias e uma vasta selecção de acessórios para criança que não deixam ninguém indiferente.

Além das nossas duas marcas próprias - 100% Portugal e Mum Who Loves to Sew – tivemos o cuidado de seleccionar projectos que têm em comum a originalidade, a sustentabilidade, a qualidade e o preço acessível, que conhecemos e contactamos outros criativos que, como nós, fabricam peças handmade, expressão anglo-saxónico muito em voga e que, no fundo, quer dizer peças criadas com amor. E é isto que nos interessa e é nisto que acreditamos, porque hoje, o mercado, diferencia-se por uma necessidade de autenticidade e naturalidade do produto, colocando o criativo, o cliente e o universo, numa atitude corresponsável e consciente. Acreditamos que tudo isto pode ser feito de uma forma muito bonita e, claro, muito criativa, em perfeita harmonia com a nossa casa comum, o planeta onde vivemos.