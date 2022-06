Com 30 anos de experiência no mercado, a marca J.Dias é especializada na criação e fabrico de mobiliário de cozinha, banho e roupeiros personalizados, apostando claramente no design e na qualidade dos seus produtos.

A empresa prima pela adequação do estilo de vida de cada cliente ao know-how que adquirimos ao longo dos anos. As pessoas não são todas iguais, não há vidas iguais, porque razão a sua cozinha tem de ser igual a tantas outras?

Desenhamos-lhe a sua cozinha, concebida a pensar em si. Com design e produção nacional, a marca J.Dias é uma referência no mercado nacional e exporta para vários países na Europa, África e América.