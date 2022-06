A Link to Balance trabalha nas áreas de Arquitectura e Feng Shui e poderá ajudá-lo a encontrar o equilíbrio e harmonia que tanto procura. De uma forma rigorosa, procuramos as soluções nos Projectos de Arquitectura, projectos de remodelação e design de interiores. A associação da aplicação do Feng Shui nas diferentes áreas de concepção, são uma mais valia para qualquer projecto. Outra vertente da nossa empresa é a consultoria de Feng Shui e formação.