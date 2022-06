QUEM SOMOS?





Somos um gabinete de Arquitetura e Design de Interiores situado no Norte de Portugal.

Abraçamos a ideia de que o Arquiteto/Designer tem muito para oferecer para ajudar a melhorar a qualidade de vida e o ambiente do cliente, sejam espaços de habitação, comerciais, hotelaria, saúde ou outros. Por isso, sentimos que é necessário que haja uma grande empatia entre Arquiteto e cliente, de forma a ser construída uma ligação de confiança entre os dois.

Somos uma Equipa focada na qualidade, personalização e no detalhe.













O QUE FAZEMOS?

Temos à sua disposição, um conjunto de serviços que descomplicam o processo de Projeto e o ajudam a desfrutar da sua casa ou local de trabalho, da melhor forma possível e sem dores de cabeça.





Projetos de Arquitetura

Projeto de Estudo Prévio

Projeto de Licenciamento

Projeto de Execução

Acompanhamento de obra

Fiscalização de obra

Projetos 3D





Projetos de Design de Interiores

Projeto completo de Design de Interiores

Projetos 3D

Fornecimento e montagem de mobiliário e decoração

Design de mobiliário

Acompanhamento de obra





Projetos de Arquitetura de Interiores





Consultoria de Interiores





O NOSSO ESPAÇO

O nosso gabinete é situado em Santa Maria da Feira, mas projetamos para todo o País. Temos clientes na Suiça, França, Tókio e noutros lugares do mundo.

O nosso espaço foi pensado para o receber da melhor forma possível, e teremos todo o gosto em esclarecer qualquer dúvida que tenha acerca do nosso método de trabalho e de como se processam os Projetos, tanto de Arquitetura, como de Design de Interiores. Poderá também comprovar a qualidade dos nossos produtos e usufruir de um serviço personalizado com a nossa Equipa.





CURIOSIDADES

Arquitetas de profissão, somos apaixonadas pelos detalhes e pela Arquitetura de Interiores.

Desde 2019 até 2021 estivemos presentes no Porto Canal, no programa D'mais com uma rubrica dedicada à Decoração e Arquitetura de Interiores.





PEÇA O SEU ORÇAMENTO AQUI!





Podemos elaborar uma Proposta de Honorários para o serviço que mais se adequa às suas necessidades.

Para termos perceção do serviço que é mais indicado por favor, preencha o formulário seguinte:

https://forms.gle/pN2LGtUqqYyPkezv6