O intuito da página Exquisite, mais do que a simples publicação de projetos de arquitetura, pretende a ampliação e a reflexão sobre a produção arquitetónica atual. Entendemos que a sua qualidade em diversas páginas não contêm uma crítica anterior e, para isso, defendemos que na Exquisite estes projetos precedam de uma filtragem antes da sua publicação.

Com este intuito procura-se uma maior clareza da informação passada, procurando também a clareza da mensagem da própria página. Assim pretende-se que tanto arquitetos como 'não-arquitetos' entendam o que melhor se produz em arquitetura. O âmbito da página é diversificado e vai desde a publicação de obras arquitetónicas atuais e anteriores, bem como de artigos de reflexão da própria disciplina. São do interesse da página também a produção de disciplinas paralelas, como as artes ou o design.