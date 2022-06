A DHPRO, com sede em Coimbra, promove a sua atividade desde 2005 no âmbito da coordenação de todas as componentes e fases de desenvolvimento de um projeto e sua execução.

Atualmente dispõe de EQUIPA multidisciplinar, constituída por arquitetos e engenheiros com experiência nacional e internacional, que garantem qualidade e rigor na definição de soluções e sua implementação, tornando cada projeto um conjunto coerente e perfeitamente integrado e coordenado, posteriormente reflectido em obra.

PROJETOS realizados nas mais diversas áreas de intervenção, como saúde, equipamentos, escritórios, indústria, desporto, comércio, habitação, reabilitação e urbanismo