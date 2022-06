A ReUrban é uma empresa de investimentos e gestão imobiliária que trabalha desde 2007 maioritariamente na área da reabilitação urbana. Sediada no Porto, cidade onde mantém significativa dinâmica e presença, tem como principal actividade a compra de imóveis de elevado interesse arquitectónico para posterior reabilitação, com a finalidade de os colocar no mercado imobiliário, para venda ou arrendamento. Para tal, uma série de parceiros estratégicos tais como arquitectos, engenheiros, constructores, mediadores e investidores particulares se têm juntado a nós para investir. Junte-se a este projecto e participe activamente na transformação da cidade.