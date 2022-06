O foco do atelier, fundado em 2016, tem sido o mercado residencial, mas também o segmento de comércio/serviços. Realizamos o seu projecto de reabilitação, ampliação, remodelação interior e construção nova.

As preocupações de sustentabilidade e de eficiência energética, tão prementes no contexto actual, aliam-se ao requisito de integração natural do projecto na sua envolvente e localização.

A arquitecta Diana Correia Falcão, Project Manager da darq - arquitectura, design, 3D, lidera uma equipa multidisciplinar que conduz o seu projecto desde a concepção até à concretização em obra. T

ambém providenciamos outros serviços complementares como modelação tridimensional, design e publicidade e desenvolvimento de mobiliário específico.

Em todo o processo, a procura pelo detalhe e pela leitura imediata dos requisitos da intervenção, fazem a diferença na satisfação e proximidade ao cliente.

Realizamos a sua casa de sonho, o espaço à sua medida, a sua obra. Fale connosco!