A OIA Design nasceu em Oiã, Portugal, em parte graças ao conhecimento e experiência da BARMAT, por isso conta com as melhores técnicas artesanais e com os melhores materiais.

Tudo começou em 2017, sem nenhum detalhe deixado ao acaso. Todos os aspectos da marca foram criados para dar vida a um novo tipo de produto que visa ser contemporâneo e com preços razoáveis. Mais do que apenas produtos funcionais, o design da OIA traz emoções e identidade para todas as suas coleções. A OIA está a cumprir uma de suas metas fundadoras: estabelecer-se como uma das empresas mais promissoras do mundo de design.

O futuro é agora, e a OIA nasceu preparada para esse futuro ... Você está pronto para nos conhecer?