Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada em Decoração de Interiores pelo Clube dos Decoradores do Rio de Janeiro e especialista em Estudos do Espaço e do Habitar pela Universidade Técnica de Lisboa.

Possui formações nas áreas de Avaliação Imobiliária, Fiscalização de Obras e BIM.

É formadora certificada no IEFP sob o número CCP nº F631796/2015 e é Projetista de Segurança Contra Incêndios certificada pela ANPC sob o número 1538.

Formadora do Curso Técnica e Praticas de Decoração de Interiores na Evolui.com.