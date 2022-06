A MOOD cria e produz objectos de iluminação desde 2001.A aparente simplicidade das estruturas, a eficácia dos encaixes e um resultado, muitas vezes próximo da escultura, permitem o reconhecimento imediato da marca MOOD.

Com sede em Portugal, a MOOD tem clientes em vários continentes para quem cria em séries limitadas, de pequena ou média dimensão e, por encomenda, peças únicas. A MOOD cria e produz objectos de iluminação com rigorosos critérios de qualidade. Para assegurar o carácter exclusivo das suas peças, a MOOD só produz séries limitadas, de pequena ou média dimensão. Estes objectos de iluminação – que espelham sempre a assinatura MOOD - são, preferencialmente, produzidos com materiais em bruto e com o recurso a outras empresas portuguesas. A MOOD cria peças de iluminação únicas e contextualizadas, que produz num registo próximo da manufactura. O carácter destas peças, muitas vezes assumidas como complementos cénicos, maximiza a personalização de espaços e ambientes, públicos e privados.