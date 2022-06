É em 2011 que Catarina Batista, arquitecta de formação, funda o seu atelier, Catarina Batista Studio, com o objectivo de dar resposta às necessidades das famílias portuguesas desenvolvendo, maioritariamente, projectos privados de habitações unifamiliares. Actualmente, apesar do mercado residencial continuar a ser significativo, o atelier tem-se direccionado cada vez mais em espaços comerciais, como escritórios, hotelaria entre outros.

Especializado em arquitectura de interiores, reabilitação e decoração o atelier oferece a criatividade e a atenção nos detalhes necessários para que haja a ligação evidente entre as emoções e sonhos dos clientes espelhados em todos os pormenores do projecto. A luminosidade é também uma premissa assídua em todos os projectos que assinam. Trabalhar com espaço, cor, luz e sensações é a forma mais simples de resumir o método de trabalho do atelier.