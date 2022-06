AMR Arquitectura é uma marca que se foca na prestação de serviços de arquitectura, com o seu foco em projectos de arquitectura e especialidades para construção de edifícios com diferentes usos, entre os quais, habitação uni-familiar, multi-familiar e equipamentos. Outra das áreas de actuação em que o atelier gosta de trabalhar é em projectos de arquitectura de interiores para remodelação de apartamentos, moradias etc. A maioria dos nossos projectos são elaborados directamente para clientes privados, no entanto também nos focamos em clientes públicos e concursos.