Somos uma empresa instaladora e de manutenção, sedeada em Albergaria-a Velha, Aveiro. Estamos no mercado desde 1992 e, desde então, continuámos a crer crescer e a expandir.

Tendo começado por centrar a nossa actuação no distrito de Aveiro, desde 2014 que passámos a prestar serviços em todo o país. Com o crescimento, sentimos a necessidade de desenvolver uma vasta rede de parcerias, para responder a um leque maior de necessidades dos nossos clientes. As nossas instalações/reparações são do ramo:

Ø Canalização:

- Redes interiores, exteriores, colunas montantes, tiragem de águas bombeadas, rega e manutenção/reparação;

Ø Redes de esgotos, saneamento:

-Redes em espaços domésticos e comerciais, desentupimentos; -Vídeo inspeções a esgotos e condutas;

Ø Redes de Gás:

- Instalações de raiz, conversões, reconversões e alterações. Ligação de aparelhos, reparações de esquentadores, inspeções de gás;

Ø Aquecimento central:

-Climatização invisível, (pavimento radiante e teto radiante) -Aquecimento por radiadores, bombas de calor, caldeiras murais de condensação. -Manutenção/ reparação;

Ø Aspiração central:

-Montagem e venda de equipamentos para a aspiração central;

Ø Instalação de energias renováveis: .

-Instalação de coletores solares, interligado com bombas de calor, pavimento radiante, manutenção/reparação;

Ø Redes elétricas:

- Redes elétricas de raiz e remodelações, e também reparações;

Ø Redes de telecomunicações:

- Redes de informática e instalações de ITED;

Ø Vidros e Espelhos:

-Vidro de arquitetura, vidro normal, duplo, laminado, temperado; -Espelhos com e sem desembaciador, aplicação e substituição; -Vidros para portas, montras e outros;

Ø Resguardos/ cabines:

-Montagens de cabines de duche personalizadas, adaptadas às suas necessidades, em vidro ou acrílico

Ø Estores:

-Montagem de estores exteriores/interiores com ou sem motorização, ou outras soluções de controlo solar; -Manutenção/reparação;

Ø Manutenção;

- Preventiva - Curativa

Missão

Pretendemos prestar serviços e soluções de alta qualidade satisfazendo em pleno todas as necessidades dos nossos clientes Temos uma atitude responsável com os nossos colaboradores e fornecedores. Ao mesmo tempo queremos promover uma maior eficiência e eficácia dos nossos colaboradores promovendo uma contínua formação dos mesmos.

Valores

O sucesso vem dos nossos clientes satisfeitos: · Antecipando soluções · Promovendo relações duradouras · Acumulando valor

Os nossos objetivos são claros:

· Maior rapidez.

· Um serviço personalizado e profissional á medida de cada cliente.

· Uma oferta que se adapta às necessidades do cliente, com 3 níveis de resposta:

- serviços altamente qualificados numa ou em várias áreas de especialidade;

- uma excelente coordenação de trabalho, quando é necessário conjugar a intervenção de várias especialidades

- um serviço global conjugando todas as áreas da construção civil quando é desejada a intervenção de uma única empresa.

Estamos ao v/ dispor para qualquer aconselhamento técnico que necessitem, bem como para responder a eventuais pedidos de cotação que entendam submeter à nossa análise.