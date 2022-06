Somos a empresa de cozinhas, roupeiros e móveis de WC por medida que estava à procura.

Todos os dias nos dedicamos em trazer aos nossos clientes o melhor que este mercado tem para oferecer. Temos parcerias com grandes marcas de eletrodomésticos por forma a proporcionar aos nossos clientes a melhor relação preço/qualidade na hora de equipar as suas cozinhas. Somos uma empresa inovadora e que valoriza sempre a opinião de cada cliente que procura os nossos serviços. Siga-nos através do nosso Instagram e deixe-se inspirar pela qualidade dos nossos produtos e pelo nosso trabalho de excelência.

Tem uma cozinha de sonho em mente? Confie em nós para a tornarmos realidade!

PC Cozinhas. Damos valor e vida aos seus projectos.