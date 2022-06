O atelier Helder Coelho é uma equipa formada por arquitetos, técnicos e criativos jovens e dinâmicos, que desde a sua criação tem desenvolvido programas de escala e valores diversos que lhe permite responder com rigor, eficácia e qualidade às mais amplas solicitações, desde planos urbanísticos, conceção de edifícios, criação de interiores e decoração, design de produtos, grafismo e publicidade.

A nossa política de qualidade assenta na elaboração de projetos e prestação de serviços de elevada capacidade criativa, artística, rigor e qualidade técnica/construtiva, respeitando o compromisso assumido nos cronogramas estabelecidos com os clientes no que respeita a tempo e investimento para o objectivo último do desenvolvimento da arquitetura enquanto atividade sociocultural e artística com reflexos na história e vida da sociedade e do meio onde intervém.

A Helder Coelho Arquitecto pauta-se pelo:

>Rigor na criação e desenvolvimento dos projetos;

>Honestidade nas relações entre atelier/clientes e arquitetura/meio;

>Dedicação ao pormenor e à funcionalidade;

>Empenho no desenvolvimento da capacidade criativa;

>Respeito pelas diferentes vontades intervenientes no processo criativo.