Na António Mota, Susana Machado -­ Arquitectos, Lda, temos como valor essencial a qualidade do Projeto e a qualidade do relacionamento com o Cliente.

Sempre pretendemos garantir a melhor resposta perante os diversos desafios, tendo como valores essenciais a Qualidade e a Singularidade de cada Projeto ou Acção.

Este esforço tem acumulado experiência e conciliação de vontades desde 1999.

Para tal, tem pautado a sua conduta, pelas melhores referências possíveis ­e colaborações intrínsecas, como são os exemplos do Arquitecto Álvaro Siza e da Ordem dos Arquitectos, além de todas as demais entidades públicas e particulares com as quais temos trabalhado.

Neste momento, somos uma equipa pequena e coesa, que conta com uma vasta gama de colaboradores externos em regime de "outsourcing", para prestações de serviços específicos.