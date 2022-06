QUEM SOMOS?

REPA é um projeto que se dedica à criação de peças de mobiliário, decoração e design de interiores, com o intuito de desenhar e personalizar espaços através da valorização de matérias primas (reutilizadas, recicladas e certificadas), bem como objetos, que de outra forma teriam uma menor durabilidade. Trata-se no fundo, de 're'valorizar, 're'equacionar e 're'desenhar materiais e formas já existentes, usando para isso uma abordagem criativa. Abordagem essa que, aliada a um extenso leque de competências e técnicas, nos permite apresentar todas as nossas peças criadas pelo REPA. Cada um dos materiais e formas utilizados na criação das nossas peças, tem um caráter único e exclusivo, e acima de tudo, uma «história de vida» que se destaca na identidade dos objetos re-criados.

O QUE FAZEMOS?

Criamos peças e espaços harmoniosos, divertidos, originais e personalizados através de uma filosofia de recuperação/reutilização de objectos, formas e materiais.

Através dos nossos parceiros e distribuidores conseguimos contar com um leque de materiais, formas e know-how que nos permitem juntamente com as competências técnicas do projecto REPA explorar diversas linguagens criativas de forma a poder oferecer um serviço original e exclusivo.

Podem ser recriadas, peças de acordo com as suas especificações! Dê vida ás suas ideias. Contacte-nos!