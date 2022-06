A RAIZ QUADRADA distingue-se pela qualidade dos seus

produtos, design e apresentação de soluções, orientada para satisfazer os mais elevados padrões de exigência de mercado, está apoiada pela experiência dos seus Parceiros em diversas áreas, desde a carpintaria de limpos, soluções para janelas, pavimentos, decoração e muitas outras soluções para interiores, os seus colaboradores com mais de 20 anos de experiência transmitem e passam para o seu trabalho toda a sua sabedoria e dedicação para atingirem um só objectivo, a satisfação dos nossos clientes.Seleccionamos cuidadosamente as matérias primas, factor determinante no resultado do nosso produto.